MHP'li Semih Yalçın'dan Bahçeli açıklaması: Çok ayıp ediyorlar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Genel Başkanımız gelecek hafta parti genel merkezindeki mesaisine başlayacak. Bizler, dinlenmesi için çaba gösteriyoruz. Ama, sosyal medyanın durumunu herkes biliyor. Çok ayıp ediyorlar.” ifadelerini kullandı. Bahçeli’nin sağlık durumunun kritik olduğu iddia edilmişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Sözcü'den Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada "Genel başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Önümüzdeki hafta mesaisine başlayacak." diye konuştu.

"Günlük olarak bize talimatları oluyor"

"Biz doktorların tavsiyesine uyarak dinlendirmek istiyoruz." diyen Yalçın'ın açıklamaları şöyle: Günlük olarak bize talimatları oluyor. Bizim kendisine bilgi verdiğimiz konular oluyor. Örneğin yarım saat önce kendisiyle konuştum. Bir talimatı vardı. Onu yerine getiriyorum.

"Çok ayıp ediyorlar"

Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle ilgili parti görüşümüzün açıklanmasını istedi. Bu konuda görüşlerini bildirdi ve onu kaleme alıp partimizin görüşünü açıklayacağım.