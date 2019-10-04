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İBB kamyonundan yakıt çalan adam olay olmuştu! Bakın kimmiş

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan temizlik kamyonundan özel bir araca yakıt aktarırken görüntülenen kişi gündeme oturdu. Polis soruşturmasında bu kişinin taşeron şirketin şoförü olduğu ortaya çıktı.

Gündeme oturan görüntüler Sultangazi'de kaydedildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazısı bulunan temizlik aracından hafif ticari araca yakıt aktarımı yapıldığı görülüyor. Gelen tepkiler üzerine polis inceleme başlattı.

Taşeron firma sahibi : Bizim şoförümüz diğer araç da bizim

Araçların sahibi olarak görünen taşeron firma sahibi ifade verdi. Bu kişinin verdiği ifadede, iki aracının da kendisine ait olduğunu araçlardan birinin yakıtı bittiği için temizlik aracından aktarım yapıldığını söylediği öğrenildi. Görüntülerdeki kişinin ise şirketinde çalışan personel olduğunu kaydettiği belirtildi.

sultangazi ibb kamyonu

İfadesi alınan kişinin araç ruhsatlarını da gösterdiği kaydedildi. Ancak polis, akaryakıt masrafının belediyeye mi yoksa taşeron firmaya mı ait olduğunu araştırıyor.

sultangazi ibb kamyonu

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