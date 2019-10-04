Sefer görev emri nedir kimler sefer görevine katılabilir?

İhtiyaç nedeniyle yeniden askerlik görevine çağrılma anlamına gelen sefer görev emri şu sıralar vatandaşların gündeminde. Peki sefer görev emri nedir, kimler yeniden askere yani sefere çağrılır ve sefer görev emri sorgulama nereden nasıl yapılır? İşte yeniden günden olan sefer görev emri hakkında merak edilenler...

Sefer görev emri nedir, kimler sefere çağrılır ve sefer görev emri için yaş sınırı nedir araştırmaları şu sıralar vatandaşın gündeminde. ihtiyaç nedeniyle yeniden askere alınmasını mümkün kılan sefer görev emrinin nasıl sorgulanacağı merak ediliyor

SEFER GÖREV EMRİ NEDİR: Sefer görevi verilen yedek personelin seferberlik ve savaş halinde nereye gideceğini, ne kadar zaman içinde birliğine katılacağını ve katılacağı birliğin kapalı adını bildiren ve kendilerine barışta verilen bir belgedir. Yedek personele; sınıf, rütbe, branş ve ihtisas kod numarası esas alınarak muvazzaflık döneminde yetiştirildiği görevlere uygun sefer görevi verilir.

SEFER GÖREV EMRİ NEREDEN SORGULANIR?

E-devlet sistemi içerisinde yer uygulamalardan biri de sefer görev emri sorgulama. Sefer görev emri sorgulama yapmak isteyen gençler, askerlik Şubesi başkanlığına bizzat müracaatta bulunarak veya PTT şubelerinden alınabilen e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.