Irak alev alev! Güvenlik güçleri gerçek mermi kullanıyor Çok çarpıcı kareler var
IRAK'ta hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi. Güvenlik güçleri gerçek mermi kullanıyor. Gösterilerden çok çarpıcı fotoğraflar geliyor.
Bağdat ve özellikle güneydeki kentlerde "yaşam koşullarının iyileştirilmesi" talebiyle birkaç gündür devam gösteriler devam ediyor. Güvenlik güçleri de göstericilere zaman zaman gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.
100'den fazla yaralı
"Yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 100'den fazla kişi de yaralandı.
Merkezi hükümet tüm birimleri alarma geçirdi
Irak Savunma Bakanlığı hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirdi.
Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Necah eş-Şemeri, devletin egemenliğini, kamu kurumlarını, hayati öneme sahip hedefleri, tüm elçilikleri ve diplomatik temsilcilikleri korumak için tüm birimleri alarm durumuna geçirdi." ifadesi kullanıldı.