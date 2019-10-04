Banksy'nin tablosu rekor fiyata satıldı

Dünyanın en önemli sokak sanatçısı olan Banksy'nin İngiltere parlamentosundakileri şempanzeye benzeterek resmettiği eseri "Devolved Parliament" açık arttırmayla 9.8 milyon sterline satıldı.

Sotheby's müzayede evinde açık arttırmayla 9.8 milyon sterline satılarak eser 2009 yılında yapılmıştı ve tam 4 metre boyunda. Açık arttırma 13 dakika sürdü. Tablo başta belirlenen fiyatın 5 katına satılmış oldu.

"Brexit tartışmalarını simgeliyor"

Kimi sanat eleştirmenleri Banksy'nin bu tablosunun bugün yapılmış olsa Brexit tartışmalarını simgeleyen bir eser olarak görülebileceğini söylüyor...

"Keşke tablo hala benim olsaydı"

Banksy bu rekor satışın ardından kendi Instagram hesabına 'Keşke tablo hala benim olsaydı' şeklinde espirili bir yorum yazdı. Bu satış bir Banksy eserine ödenmiş en yüksek rakam olarak rekor kırdı.