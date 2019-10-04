Iğdır'da pusu kurup eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Yargılama sırasında eşinin ve ailesinin kendisine küfür ettiğini iddia eden Mehmet Çağraş, "Emniyette ve savcılıkta verdiğim ifadeleri kabul etmiyorum. Olay nedeniyle şok halindeydim. Benim barışmaktan kastım boşanmaktı. Esasen boşanmak istiyordum" dedi.