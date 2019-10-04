Bakan Zümrüt Selçuk müjdeyi verdi: 450 milyon TL ek ödeme gerçekleştireceğiz

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite hastanelerinin daha etkin sağlık hizmeti sunabilmesi için 450 milyon TL ek ödeme gerçekleştireceklerini ifade etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından üniversite hastanelerine ilişkin açıklama yaptı.

Selçuk, yaptığı açıklamada, "Üniversite hastanelerimizin daha etkin sağlık hizmeti sunabilmeleri için mevcut ödemelerine ilave olarak yıl sonuna değin toplamda 450 milyon TL ek ödeme gerçekleştireceğiz. 250 milyon TL tutarındaki kaynak bugün aktarıldı" dedi.



Kasım ve Aralık aylarında yapılacak

Kalan 200 milyon liralık ek ödemenin ise Kasım ve Aralık aylarında yapılması bekleniyor.