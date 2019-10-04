HABER /  POLİTİKA

Bakan Zümrüt Selçuk müjdeyi verdi: 450 milyon TL ek ödeme gerçekleştireceğiz

İhlas Haber Ajansı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite hastanelerinin daha etkin sağlık hizmeti sunabilmesi için 450 milyon TL ek ödeme gerçekleştireceklerini ifade etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından üniversite hastanelerine ilişkin açıklama yaptı.

Selçuk, yaptığı açıklamada, "Üniversite hastanelerimizin daha etkin sağlık hizmeti sunabilmeleri için mevcut ödemelerine ilave olarak yıl sonuna değin toplamda 450 milyon TL ek ödeme gerçekleştireceğiz. 250 milyon TL tutarındaki kaynak bugün aktarıldı" dedi.

Kasım ve Aralık aylarında yapılacak
Kalan 200 milyon liralık ek ödemenin ise Kasım ve Aralık aylarında yapılması bekleniyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Berat Albayrak'tan önemli İVME finansman paketi açıklaması
Erdoğan'ın talimatıyla Ankara'da gizli toplantılar yapıldı neler konuşuldu Hadi Özışık açıkladı
Bakan Abdülhamit Gül duyurdu! Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!
Galatasaray'da deprem! 3 futbolcu Gençlerbirliği'nde yok
MHP'li Semih Yalçın'dan Bahçeli açıklaması: Çok ayıp ediyorlar
İBB kamyonundan yakıt çalan adam olay olmuştu! Bakın kimmiş
ÖNCEKİ HABERLER
Hatem Ben Arfa'ya İtalyanlar talip oldu
28 Ekim yarım gün gün mü 29 Ekim resmi tatili ne zaman?
Eritreli 5 futbolcu turnuvaya gitti kayıplara karıştı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu umut dağıttı: Yeni bir siyaset anlayışı getiriyoruz
Banksy'nin tablosu rekor fiyata satıldı
Cuma günü çekilecek zikirler hangisi cuma okunacak esmalar
Yorumlar