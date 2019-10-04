Erdoğan'ın talimatıyla Ankara'da gizli toplantılar yapıldı neler konuşuldu Hadi Özışık açıkladı

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, katıldığı televizyon programında Ak Parti'yle ilgili bomba bir kulis bilgisini paylaştı. Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ankara'da 3 gün gizli toplantılar yapıldığını söyledi ve toplantılarda ne konuşulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, bugün başlıyor.

Kızılcahamam’da düzenlenecek kampa, AK Parti MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyeleri, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri, Kurucular Kurulu üyeleri, milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları ile bakanlar ve her bakanlıktan bir bakan yardımcısı katılacak.

Özışık aldığı kulis bilgisini paylaştı!

Kampta AK Parti yerel seçim sonuçları ve genel politikaları değerlendirilecek. Kızılcahamam kampı öncesinde İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, önemli bir kulis bilgisini açıkladı.

Erdoğan talimat verdi! Ankara'da gizli toplantı

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu 'Nedir Ne Değildir' programına konuk olan Hadi Özışık Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla eski vekiller, gazeteciler, sivil toplum toplum örgütü temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan 50 kişilik bir grupla Ankara'da 3 gün üst üste gizli toplantılar yapıldığını açıkladı.

Toplantıda neler konuşuldu?

Toplantıda alınan kararların rapor halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğunu belirten Özışık, bu toplantılarda neler konuşulduğunu açıkladı.

Cumartesi Anneleri ikinci plana atıldı!

Özışık gizli toplantılarda 'Diyarbakır annelerine destek verilirken Cumartesi Annelerinin unutulduğu ve ikinci plana atıldığı yönünde eleştiriler yapıldığını söyledi.

İktidara yakın medyaya eleştiri! Erdoğan adına racon kesiyorlar

Medya konusunun da ele alındığını söyleyen Özışık iktidara yakın medyanın çok yanlışlar yaptığı gerekçesiyle eleştiri aldığını, bu yanlışların bir bir sıralandığını, kimi yazarların Erdoğan adına racon kestiği ve bu konuda önlemler alınmasının istendiğini bildirdi. Özışık’ın açıkladığı ve toplantıda konuşulan diğer konular şöyle:

Başarılı adamlar dışlandı!

-Hak hukuk ve adalet konusunda bir takım önlemler alınması isteniyor.

-Ak Parti’nin halktan koptuğu konuşuluyor.

-Başarılı adamların dışlandığı ve başarısız adamların iş başına getirildiği eleştirileri yapılıyor.