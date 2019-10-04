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Berat Albayrak'tan önemli İVME finansman paketi açıklaması

Anıl Tuna aniltuna0@gmail.com

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME finansman paketine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'İvme finansman genel' ve 'İvme finansman sera' görsellerini paylaştı.

İhracat ve katma değerli ürün üretimi

Albayrak, "İhracat ve katma değerli ürün üretimini güçlendirmeyi hedefleyen İVME finansman paketi, sanayi ve tarım alanlarında üretim altyapısının gelişmesi için katkı sağlamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Finansman maliyetlerinde önemli düşüş"

Enflasyonla mücadelede sağlanan başarıya değinen Bakan Albayrak, "İVME paketine talep artarken enflasyona endeksli faiz oranları sayesinde finansman maliyetlerinde önemli düşüş sağlandı." diye yazdı.

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