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Hatem Ben Arfa'ya İtalyanlar talip oldu

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Fransız yıldız Hatem Ben Arfa,

Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen ancak sarı-lacivertli takımı reddeden Hatem Ben Arfa kariyerini İtalya'da sürdürebilir. Fransız futbolcu için Fiorentina kapıları açıldı.

Rennes'deki sözleşmesi bittikten sonra transfer döneminde boşta kalan ve kulübü bulunmayan Ben Arfa için yazın ilgi gösteren Fiorentina yeniden devreye girdi.

Sıcak bakabilir
Tuttosport'ta yer alan habere göre, Sampdoria ile birlikte yaz transfer döneminde Ben Arfa transferi için temasta olan Fiorentina, 32 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor. Ayrıca İtalyan basını Franck Ribery etkeninden ötürü Ben Arfa'nın Fiorentina'ya sıcak bakabileceğini öne sürüyor.

Bu sezon olduğu gibi 2017-18 sezonunda da herhangi bir takımı bulunmayan Hatem Ben Arfa, geçen sezon ise Rennes formasıyla 41 resmi maçta 9 gol atıp 6 asist yaptı. Fransız futbolcunun adı bir dönem Fenerbahçe'yle de anılıyordu.

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