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Yeni rotaya yönelen Yavuz Rumları çıldırttı! Geri çekilmezse bakın ne yapacaklarmış!

Kıbrıs Rum yönetimi, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına yeniden başlayan Yavuz gemisinin 'çalışmalarını derhal durdurması' çağrısı yaptı. Rum yönetimi ayrıca Türkiye'ye küstah bir tehditte bulundu.

Kıbrıs’ta Karpaz bölgesi açıklarındaki sondaj çalışmalarını tamamladıktan sonra Mersin’e giden Yavuz sondaj gemisi önceki gün yeniden Doğu Akdeniz’e açıldı. Yavuz sondaj gemisinin 7’nci parsel olarak bilinen bölgede demirlemesi Rum tarafının tepkisini çekti.

Rum yönetimi, Türkiye’nin yasa dışı bir adım attığı iddia edilen bir açıklama yayımladı. Yavuz sondaj gemisinde çalışanları ‘uluslararası tutuklama kararı çıkarmakla’ tehdit eden Rum yönetimi, “Türkiye’nin kıta sahanlığımız içerisindeki sondaj yapma niyetini şiddetle kınıyoruz” dedi.

‘Derhal sona ermeli’

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki adımlarının Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine aykırı olduğu öne sürülen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Türkiye, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına saygı göstermelidir. Türkiye’nin bu tutumu, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun çağrılarını hiçe saymadır. Bu adımlar, Doğu Akdeniz’de güvenlik ve istikrarı tehlikeye atmaktan çekinmeyen, uluslararası meşruiyetten hızlı ve kesin bir şekilde uzaklaşmayı seçen Ankara’nın pervasızca kışkırtıcı davranışının teyididir. Türkiye, yasa dışı faaliyetlerini derhal sona erdirmelidir. Tüm araştırma gemilerini geri çekmelidir.”

‘7 Ekim'de başlayacak’

Rum tarafının açıklamalarının ardından bir açıklama da Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Çağatay Erciyes, Yavuz sondaj gemisinin 7 Ekim’de Kıbrıs adasının güneyinde sondaja başlayacağını açıkladı.

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