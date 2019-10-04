Cenaze yardımı alma şartları nelerdir SGK gerekli evraklar

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen cenaze yardımı nedir, kimler cenaze yardımı alabilir ve 2019 yılında vefat eden memura ya da bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerine kaç para cenaze yardımı yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından cenaze yardımı ödemesi verilmektedir. Peki SGK Cenaze Yardımı Nasıl Alınır? Cenaze yardımı almak isteyen vatandaşlar hangi koşulların arandığını merak ediyorlar. İşte Cenaze yardımı alma hakkında ayrıntılar…

SGK Cenaze Yardımı Nasıl Alınır: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan yardımlardan bir tanesi de cenaze yardımıdır. 1 Ocak ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında vefat eden devlet memurları için cenaze yardımı 2200 TL olarak verilmektedir. Bakmakla yükümlü yakınlarına ise 1100 TL verilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu SSK ve BAĞ-KUR bünyesinde olan kişiler için yardım miktarı ise 715 TL olarak verilmektedir.

Cenaze Yardımı Alma Evrakları Nelerdir: Cenaze yardımı almak isteyen kişilerde aşağıdaki sıralanan belgelerin bulunması gerekmektedir.

*Muhtar tarafından onaylanmış cenaze yardımı başvuru formu

*Vefat eden kişinin ölüm belgesi ya da ölüm raporu

* Ölüm parası için başvuruda bulunan kişinin kimliğinin çıktısı

Cenaze Yardımı Alma Koşulları

*Vefat eden kişinin yakınlarının ölüm parasından faydalanabilmeleri için vefat eden kişinin emekli olması ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan geliri olması gerekmektedir.

*Cenaze ödeneği alabilmek için vefat eden kişinin kendi sigortasından gelir sahibi olması gerekmektedir.

*Hak sahibi olan yetim ya da dul birisinin vefat etmesi halinde yakınlarına herhangi bir ödenek sağlanamamaktadır.

*Ölüm parası almak için yapılacak başvuruların vefat eden kişinin vefat ettiği tarihte 360 prim günü ödemiş olması gerekmektedir. Vefat eden kişinin emekli olması gibi bir koşul bulunmamaktadır.

* Meslek hastalığı ya da iş kazası durumunda vefat eden kişiler cenaze ödeneğinden faydalanabilmektedirler.