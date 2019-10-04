Khaleesi ile kamera karşısına geçen Yavaş: Hizmet aşkından ağzımın şoriği aktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kedisi Khaleesi ile birlikte kamera karşısına geçti. Kedinin konuşturulduğu videoda "Hizmet aşkından ağzımın şoriği aktı!" ifadesi dikkat çekti.

Başkan Mansur Yavaş, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili kızım Khaleesi'nin de belirttiği gibi, az zamanda çok iş hallettik fakat daha fazlasına ihtiyaç olduğunun bilincindeyiz." açıklaması yaptı.

"Mama bile yemeyip çalıştık"

"Hayvan dostlarımızı korumak için gerekli adımları atacak, onlar için de çalışmaya devam edeceğiz." diyen Yavaş diğer bir paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

Nisan ayından itibaren bazı geceler mama bile yemeyip çalıştık. Az zamanda çok iş yapmışız ama daha yolun başındayız. Ankara'yı tüm canlıların mutlu başkenti yapmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Ağzının şoriği akmak: Bir yemeğin lezzetli olduğunu belirtmek için kullanılan bir ifade.

Khalessi duyurdu Khaleesi görüntülerde, Yavaş'ın Sokak Hayvanları Çalıştayı'nı tekrarlayacağını duyurdu ve yaptıkları diğer yardımları hatırladı: Sincan'da kısırlaştırma ünitesi kuruldu, beslemede hayvanlar için daha sağlıklı olan kuru mamaya geçildi ve yerel hayvan gönüllüleri oluşturmak için eğitimler düzenlendi.