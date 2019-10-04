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KHK’lıların Büyük Buluşması’na Ankara Valiliği'nden yasak

Ankara Valiliği, KHK ile ihraç edilen kamu çalışanlarının 5-6 Ekim'de ‘KHK’liler Büyük Buluşması’ adı altında yapmak istediği toplantıyı yasakladı.

Yılmaz Güney Sahnesi sorumlusuna tebliğ edilen yasak kararında, şöyle denildi: Düzenlenmek istenilen etkinlik 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında, Valiliğimizin 02.10.2019 tarihli ve 58604142.6736. (15151)-2019-20258 sayılı yazısı ile yasaklanmıştır.

"İktidar yine hukuksuzluğu tercih etti"

KHK ile ihraç edilenlerin yanı sıra Cumartesi Anneleri’nin ve milletvekillerinin de konuşmacı olarak yer aldığı toplantının düzenleyicileri arasında yer alan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yasak kararına ilişkin, “İktidar yine hukuksuzluğu tercih etti. İktidar yine toplumun anayasal haklarını ihlal etmeyi amaçladı. Bildirimi yapılmış 5-6 Ekim büyük Türkiye KHK buluşmamız Ankara Valiliği’nin yazısıyla yasaklanmış. Neden hukuksuzluğun, yasa çiğnemenin ifşasından korkuyorsunuz” diye konuştu.

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