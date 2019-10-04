Damat Selçuk Bayraktar'la ilgili iddia! Kardeşi Haluk Bayraktar saydı döktü

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük damadı Selçuk Bayraktar'ın şirketine kıyak geçildiği iddia edildi. Cumhuriyet Gazetesi'nin iddiasına kardeş Haluk Bayraktar dava açacağını belirtip, işin aslını açıkladı.

Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan habere göre cumhurbaşkanlığı kararı ile Selçuk Bayraktar'ın şirketinin de aralarında olduğu 5 yatırım projesi teşvik kapsamına alındı. Teşvik kapsamında 600 milyon liralık yatırım planlayan Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın insansız hava aracı şirketi Baykar Makina’ya yüzde 100 vergi indirimi ve yüzde 120 yatırıma katkı sağlanacak.

İddiaya ilişkin Selçuk Bayraktar "Birileri rahatsız olduğu için yolumuzdan dönmeyeceğiz" derken, kardeşi Haluk Bayraktar'ın yazdıklarını hesabından retweet etti.

Kredi bile kullanmadık

Baykar şirketinin söz konusu haberi dava edeceğini belirten Haluk Bayraktar "Endüstri bölgesi bir devlet teşviği değildir. Baykar, bugüne kadar tüm yatırımlarını öz sermayesi ile yapmıştır. Herhangi bir bankadan kredi dahi kullanmamıştır. Geliştirdiği teknolojik ürünleri teslim ettiği kurumlardan Ar-Ge desteği veya nakit yatırım teşviği hiç almamıştır" dedi.

İşte Haluk Bayraktar'ın sayıp döktükleri:

Katma değeri yüksek, stratejik bağımsızlığımız için kritik olan teknolojilerin milli olarak geliştirilmesi ve üretimi ülkemizin bağımsızlığının teminatıdır. Bundan rahatsız olanlar eğer gaflet içinde değilse kime ve neye hizmet etmektedir? pic.twitter.com/iwemeqB5Es — Haluk Bayraktar (@haluk) October 4, 2019

-Geliştirdiğimiz SİHA’lar yazılımından elektroniğine, aerodinamiğinden mekanik sistemlerine kadar milli tasarım ve milli ürünümüzdür. Baykar, ürettiği onlarca SİHA’yı havacılıkta gelişmiş ülkeler dahil birçok ülkeye ihraç etmektedir.

-Baykar, geliştirdiği teknolojilerle ülkemizi SİHA yapabilen ilk 6 ülke arasında yer almasını sağlamıştır. İlk SİHA ihracatına imza atmıştır. Milli ve özgün olarak geliştirilen SİHA'lar göklerde yüz binlerce saat operasyonel uçuş ile güvenlik güçlerimizin gücüne güç katmıştır.

Dava edeceğiz

-Ülkemizin bağımsızlığı ve geleceğini savunmak, Baykar'da çalışan mühendisten teknisyene, güvenlikten temizlik personeline 700 emekçinin hakkını korumak için hukuk yoluna başvuracağız