Emine Erdoğan Twitter'dan paylaştığı kedi fotoğrafı ilgi çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bir paylaşım yaptı. Erdoğan'ın paylaştığı fotoğraflar arasında kediyi sevdiği fotoğrafı büyük ilgi gördü.

Emine Erdoğan, "Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce yürürlüğe girmesini, hayvanların tüm kötülüklere karşı korunmasını ve doğal ortamlarında ihtiyaçları gözetilerek yaşamalarını diliyorum." dedi.

Emine Erdoğan, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, inşaatından bu yana Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesinde yaşayan Paşa isimli köpeği de unutmadı. Erdoğan ayrıca Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce yürürlüğe girmesini dilediğini söyledi.

Emine Erdoğan, Instagram hesabından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımlarında Külliye'nin can dostlarından Paşa isimli köpeğe de yer verdi.

Paşa'yı da bu anlamlı günde unutmadık

Paşa'nın bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Emine Erdoğan, bu paylaşımına "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesini daha inşaat sürecinde kendine yuva seçen ve artık 5 yaşına gelen dostumuz Paşa'yı da bu anlamlı günde unutmadık." notunu düştü.

Külliye'deki Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi inşaatına sığındı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şu an yaklaşık 5-6 yaşlarında olan Paşa, yavruyken anne ve babasına araba çarpması sonucu tek başına kaldı.Külliye'deki Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi inşaatına sığınan Paşa'ya şantiye personeli sahip çıktı. Kütüphane inşaatı esnasında kendisine bir kulübe yapılan Paşa'nın ismini de polisler verdi.

Hayvan hakları yasası bir an önce yürürlüğe girmeli

Emine Erdoğan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ile ilgili diğer paylaşımında ise şu mesajı paylaştı: "Sesi olmayanlara ses olmak insanlık vazifesidir. Hayvan Hakları Yasasının bir an önce yürürlüğe girmesini, hayvanların tüm kötülüklere karşı korunmasını ve doğal ortamlarında ihtiyaçları gözetilerek yaşamalarını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir kediyi sevdikleri fotoğrafa da yer verdi

Hayvanlara güzel muamele insaniyet yolunda kat ettiğimiz yolun en iyi göstergesidir. Onlar bizim en masum emanetimizdir. Hep birlikte huzur içinde bir dünyada yaşamayı diliyor, #4EkimHayvanlarıKorumaGünü’nü kutluyorum." Emine Erdoğan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir kediyi sevdikleri fotoğrafa da yer verdi.