Cumhurbaşkanı Erdoğan çok yakında deyip Instagram'dan müjde verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde incelemede bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bu ay içinde açılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kütüphanemiz çok yakında milletimizin hizmetinde olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Erdoğan, yerleştirme işlemleri tamamlanan bazı kitapları da inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın incelemelerine ilişkin fotoğraflar, Erdoğan'ın Instagram hesabından da paylaşıldı. Erdoğan, hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Kütüphanemiz çok yakında milletimizin hizmetinde olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı.