MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?

Üst solum yolu rahatsızlığı sebebiyle tedavi altında olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin durumu Erkan Akçay'dan açıklama geldi.

MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül ile milletvekilleri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Ankara'da Yörtürk Huzurevi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından Anadolu Ajansı'na (AA) Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Akçay, MHP liderinin özel kaleminin gerektiğinde açıklama yaptığını belirtti.

''Bahçeli istirahat halinde bize talimatlar veriyor''



Akçay, Bahçeli'nin sağlığının yerinde olduğunu ifade etti. Bu konunun devamlı gündeme getirilmesine tepki gösteren Akçay, "İstirahat halinde. Bütün görüşmeleri, çalışmaları anbean takip ediyor. Yani Meclis'in açılışından komisyon çalışmalarına kadar sürekli irtibat halindeyiz, görüşüyoruz, bilgi sunuyoruz. Bize talimatlar veriyor. Bunun dışında birşey söylemeye gerek yok" ifadelerini kullandı.