HABER /  YEREL

Ekrem İmamoğlu tartışma yaratan Hamidiye suyuna boykot iddiasıyla ilgili ilk kez konuştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hafta başından beri tartışma konusu olan Hamidiye suyuna boykot iddialarıyla ilgili gazetecenin sorusuna "Hamidiye suyun satışları arttı. Yok satıyor.'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda bazı gazeteci ve yazarların ortaya atmasıyla başlayan, Hamidiye suyuna boykot iddialarıyla ilgili suskunluğu bozdu.

İmamoğlu 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' kapsamında, İBB Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesi‘ni ziyaret etti ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

''Satışlar arttı yok satıyor''

İmamoğlu Hamidiye su için alınan boykot kararlarıyla ilgili şu açıklamada bulundu;

"Ben her gün Hamidiye su içiyorum, bana gayet iyi geliyor. Bu işe katılan beyinlere şaşıyorum. Bununla kime yaranıyorlar anlamıyorum. Hamidiye suyun satışları arttı. Yok satıyor. Daha önce kutsal yerine koydukları bu suya bugün yaklaşımlarına gülüyorum"

Gazeteci İsmail Saymaz liste paylaşmıştı

Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Belediyesi’ni CHP kazanınca Hamidiye Su’yu bırakan kuruluşlar iddiasıyla bir liste yayınladı. Listenin doğru olup olmağı merak ediliyor.

Ekrem İmamoğlu seçildikten sonra sonlandırıldı

Konuya ilişkin açıklama yapan İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Kamu kurumlarının Hamidiye ile sözleşmelerini Ekrem İmamoğlu’nun başkan seçilmesi sonrası sonlandırdığını söyledi. Balyalı, “Yıllar boyunca Hamidiye suyu almışlar. Seçimle birlikte sihirli değnek değmiş Hamidiye’den vazgeçmişler. Bunun başka bir gerekçesi yok” dedi.

Balyalı, buna rağmen vatandaşların Hamidiye’ye ilgisinin arttığını belirterek, “İstanbul’un her yerinden bayilik için başvurular var. Geçmiş döneme göre işbirliği yapılan tedarikçiler, bayiler hep siyasi gerekçelerle dağıtılmış. Biz bunun tam tersini yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

THY ve ŞOK market yalanladı

THY'nin İBB'ye ait Hamidiye Su ile anlaşmaktan vazgeçip yerine Danone'nin Sırma Su'yuna geçtiği iddialarıyla ilgili THY'den açıklama geldi. 

Açıklamayı THY’nin Basın Müşaviri Yahya Üstün, Fatih Altaylı'ya yaptı. Üstün'ün açıklamasına göre THY Hamidiye Su almaya devam ediyor. Üstün, Hamidiye Su'larıyla ilgili çıkan haberleri yalanlayarak "Dün hangi sular ikramda yer alıyorsa, bugün de aynı sular ikram ediliyor. Hamidiye’yi bırakmış değiliz” dedi. Üstün Sırma Su'ya geçen kuruluşun THY değil TGS olduğunu belirtti.

Şok market: Bugüne kadar hiç Hamidiye Su satmadık!

“Hamidiye’nin suyunu satmaktan vazgeçen şirketler” iddialarında ismi geçen geçen Şok Marketler Zinciri ise iddiayı; “Hamidiye Su’yu bırakmadık çünkü bugüne kadar hiç Hamidiye Su satmadık. Geçmişte çalışanlarımıza da herhangi bir alım gerçekleştirilmemiştir” açıklamasıyla yalanladı.

İlgili Haberler
Şok Market ve THY Hamidiye Su'yu boykot mu ediyor açıklama geldi THY'den sonra yeni Hamidiye Su kararı 1 banka da var! Fatih Altaylı gaz yaptı diyor İstanbul'da yeni bir zam daha! Hamidiye su için zam gündeme geldi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Efe yağmur hortum ve doluyla geldi! Meteoroloji uzmanı 20 bin şimşek çaktı diyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Devlet Bahçeli'den flaş Kılıçdaroğlu tepkisi: Dokunulmazlığı kaldırılsın
Emine Erdoğan Twitter'dan paylaştığı kedi fotoğrafı ilgi çekti
Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun yardımsever öğrencileri ziyaret etti!
Damat Selçuk Bayraktar'la ilgili iddia! Kardeşi Haluk Bayraktar saydı döktü
Küçük yaştaki kızlarla 1 saatlik cinsel ilişkiye muta nikahı kılıfı gizlice kaydedildiler
Mehmet Ekici'nin görüntüsü Fenerbahçelilerin içini acıttı Ersun Yanal'a çakıp durdular
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok yakında deyip Instagram'dan müjde verdi!
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?
Uçuk neden çıkar uçuk nasıl tedavi edilir evde tedavisi
Yumurtlama dönemi nasıl anlaşılır yumurtlama nasıl olur?
Pastırma sıcakları ne zaman başlar hangi ayda başlayacak?
Mucize Doktor dizisinin Ali'si Taner Ölmez'in sevgilisi Ece Çeşmioğlu bakın kim
Yorumlar 6 yorum