Ekrem İmamoğlu tartışma yaratan Hamidiye suyuna boykot iddiasıyla ilgili ilk kez konuştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hafta başından beri tartışma konusu olan Hamidiye suyuna boykot iddialarıyla ilgili gazetecenin sorusuna "Hamidiye suyun satışları arttı. Yok satıyor.'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda bazı gazeteci ve yazarların ortaya atmasıyla başlayan, Hamidiye suyuna boykot iddialarıyla ilgili suskunluğu bozdu.

İmamoğlu 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' kapsamında, İBB Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesi‘ni ziyaret etti ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

''Satışlar arttı yok satıyor''

İmamoğlu Hamidiye su için alınan boykot kararlarıyla ilgili şu açıklamada bulundu;

"Ben her gün Hamidiye su içiyorum, bana gayet iyi geliyor. Bu işe katılan beyinlere şaşıyorum. Bununla kime yaranıyorlar anlamıyorum. Hamidiye suyun satışları arttı. Yok satıyor. Daha önce kutsal yerine koydukları bu suya bugün yaklaşımlarına gülüyorum"

Gazeteci İsmail Saymaz liste paylaşmıştı

Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Belediyesi’ni CHP kazanınca Hamidiye Su’yu bırakan kuruluşlar iddiasıyla bir liste yayınladı. Listenin doğru olup olmağı merak ediliyor.

Ekrem İmamoğlu seçildikten sonra sonlandırıldı

Konuya ilişkin açıklama yapan İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Kamu kurumlarının Hamidiye ile sözleşmelerini Ekrem İmamoğlu’nun başkan seçilmesi sonrası sonlandırdığını söyledi. Balyalı, “Yıllar boyunca Hamidiye suyu almışlar. Seçimle birlikte sihirli değnek değmiş Hamidiye’den vazgeçmişler. Bunun başka bir gerekçesi yok” dedi.

Balyalı, buna rağmen vatandaşların Hamidiye’ye ilgisinin arttığını belirterek, “İstanbul’un her yerinden bayilik için başvurular var. Geçmiş döneme göre işbirliği yapılan tedarikçiler, bayiler hep siyasi gerekçelerle dağıtılmış. Biz bunun tam tersini yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

THY ve ŞOK market yalanladı

THY'nin İBB'ye ait Hamidiye Su ile anlaşmaktan vazgeçip yerine Danone'nin Sırma Su'yuna geçtiği iddialarıyla ilgili THY'den açıklama geldi.

Açıklamayı THY’nin Basın Müşaviri Yahya Üstün, Fatih Altaylı'ya yaptı. Üstün'ün açıklamasına göre THY Hamidiye Su almaya devam ediyor. Üstün, Hamidiye Su'larıyla ilgili çıkan haberleri yalanlayarak "Dün hangi sular ikramda yer alıyorsa, bugün de aynı sular ikram ediliyor. Hamidiye’yi bırakmış değiliz” dedi. Üstün Sırma Su'ya geçen kuruluşun THY değil TGS olduğunu belirtti.

Şok market: Bugüne kadar hiç Hamidiye Su satmadık!

“Hamidiye’nin suyunu satmaktan vazgeçen şirketler” iddialarında ismi geçen geçen Şok Marketler Zinciri ise iddiayı; “Hamidiye Su’yu bırakmadık çünkü bugüne kadar hiç Hamidiye Su satmadık. Geçmişte çalışanlarımıza da herhangi bir alım gerçekleştirilmemiştir” açıklamasıyla yalanladı.