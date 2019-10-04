İşadamından korkunç tuzak! Eşini öldürmesi için kiralık katil tuttu

ALMANYA'da yaşayan işadamı K.A, boşanma aşamasında olduğu eşini öldürmek için kiralık tetikçi tuttuğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 2 ay önce gözaltına alınan tetikçi M.K'nın itirafları üzerine başlatılan operasyonda cinayet planına dahil olan 4 kişi de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Almanya'da yaşayan işadamı Kadir A.'nın boşanma aşmasında olduğu eşi Deniz Ceylan A.'yı öldürtmek için şüpheli S.D. ile anlaşma sağladı. İddiaya göre, S.D., Deniz Ceylan A.'nın adres bilgilerini ve fotoğrafını cinayeti işleyecek olan M.K.'ya yönlendirdi. M.K. çevrede inceleme yapmak için gittiği adreste başka birisinin yaşadığının farkına varınca S.D. ile 'Bana kimi öldürtüp parama konacaksınız' diye tartışmaya başladı.

Kiralık katil polise itirafçı oldu

M.K. tartışmanın ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine başvurarak, işadamı Kadir A.'nın boşanma aşmasında olduğu eşi Deniz Ceylan A.'yı öldürtmek için S.D. ile anlaştığını, S.D.'nin cinayeti kendisine devrettiğini söyledi. M.K., emniyetteki ifadesinin ardından 'Adam öldürmeye tam teşebbüs' suçundan çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Evlilik sözleşmesi ölünce geçersiz kalacaktı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Deniz Ceylan A.'ya ulaşarak yaptığı görüşmelerde çiftin geçimsizlik sebebiyle boşanma aşamasında olduğunu öğrendi. Deniz Ceylan A., 2005 yılında evlendiği eşiyle aralarında bir evlilik sözleşmesi bulunduğunu, sözleşmeye göre tarafların hayattayken boşandığı zaman birbirlerinden bir talebi olmayacağını, taraflardan birisinin ölmesi durumunda tüm mallarının diğerine devredilmesi yönünde anlaşmaları bulunduğunu kendisinin ölmesi durumunda tüm malların eşi Kadir A.'ya kalacak olması sebebiyle böyle bir girişimde bulunabileceğini polis ekiplerine bildirdi.

İkinci defa girişimde bulununca şüpheliler yakalandı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iş adamı Kadir A. ve şüpheli S.D.'yi teknik ve fiziki takiple izlemeye aldı. İlk saldırının başarısız olması üzerine Kadir A. tekrar S.D. ile irtibat kurarak yarım kalan işin tamamlanması üzerine anlaşma sağladı. Ekipler, önümüzdeki günlerde Deniz Ceylan A.'ya yeni bir saldırı planı yapıldığını belirleyerek İstanbul, Giresun ve Muş'ta S.D., H.A., T.Ç. ve K.B.'yi dün düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalayarak gözaltına aldı. Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri tamamlanan S.D., H.A., T.Ç. ve K.B. bugün Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne adliyeye sevk edildi.

İş adamı için yakalama kararı çıkartıldı

Öte yandan Almanya'da yaşayan işadamı Kadir A.'nın yakalanması için polis ekipleri yakalama kararı çıkartarak Almanya'da bulunan yetkililerle temasa geçtiği öğrenildi.