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İstanbul depreminde hasar alan cami ibadete kapatıldı

Demirören Haber Ajansı

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından hasar gören Bakırköy Yenimahalle Camisi geçici olarak ibadete kapatıldı.

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem çok sayıda binada hasara neden oldu. Bakırköy'de bulunan Yenimahalle Camisi de bu binalar arasında yer aldı. Camide yapılan incelemelerde binanın hasar aldığı tespit edildi.

Bugün kılınan sabah namazının ardından cami kaymakamlık kararıyla ibadete kapatıldı. Caminin avlu ve kapılarındaki çeşitli yerlere "Deprem sonrası hasar tespit kontrolü nedeniyle camimiz geçici olarak kapatılmıştır" yazısı asıldı. Geçici olarak kapatılan camide yapılacak olan kontroller sonrası yıkım ya da tadilata karar verilecek.

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