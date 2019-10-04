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Everton'da Cenk Tosun'un fiyatı belli oldu

Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen milli futbolcunun devre arasında kulübünden ayrılması bekleniyor.

2018 yılının Ocak ayında Beşiktaş'tan Everton'a 22 milyon euro bedelle transfer olan Cenk Tosun'un İngiliz ekibinden ayrılacağı iddia edildi.

Football Insider'ın haberine göre Everton, Cenk Tosun için 11 milyon euro gibi bir bedel belirledi.

KATAR'DAN CENK'E TEKLİF

Geçtiğimiz hafta Everton'a Cenk Tosun için transfer teklifinde bulunan Katar ekibi Al Gharafa, milli oyuncuyu transfere ikna edememişti.

Özellikle bu yaz döneminde Moise Kean ve Dominic Calvert-Lewin'in kadroya katılması sonra forma şansı iyice zora giren Cenk, bu sezon sadece 2 maçta sahada yer alabildi.

BEŞİKTAŞ'I REDDETMİŞTİ

Cenk Tosun, yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın kendisine yaptığı teklifi reddederek kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söylemişti.

28 Yaşındaki Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı 45 maçta 9 gol atmayı başardı.

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