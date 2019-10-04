HABER /  GÜNCEL

Fren yerine gaza bastı! Hatay'dan acı haber geldi!

Demirören Haber Ajansı

HATAY 'ın Antakya ilçesinde, kadın sürücünün fren yerine gaza basması sonucu hızlanan traktör kontrol noktasında görevli askere çarptı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, kadın sürücünün fren yerine gaza basması sonucu hızlanan traktör kontrol noktasında görevli askere çarptı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan asker yolda şehit oldu.

Olay, akşam saatlerinde Suriye sınırı yakınındaki ilçeye bağlı Bohşin Mahallesi'nde meydana geldi. Sınır güvenliğinde görevli askerlerin kontrol noktasına traktörle gelen ismi öğrenilemeyen kadın sürücü iddiaya göre, fren yerine gaza bastı.

Bu sırada hızlanan traktör, kontrol noktasındaki bir askere çarptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan asker, hastaneye götürülürken yolda şehit düştü. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Soylu o konuda taviz verilmeyeceğini açıkladı
Fatih Portakal "Kovuldu" iddialarına cevap verdi
A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ve Fransa maçları aday kadrosu belli oldu
Bakan Varank açıkladı... 700 kişiye iş sağlayacak!
Fenerbahçe Antalyaspor maçı CANLI YAYIN
İstanbul polisi Almanların o iddiasını yalanladı
ÖNCEKİ HABERLER
CHP ilçe başkanına saldırı! Hastaneye kaldırıldı
Irak’ta hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 50’ye çıktı
İtalya'da Emniyet Müdürlüğü önünde silahlı saldırı
Yumurtlama günü nedir nasıl hesaplanır yumurtlama günü takvimi
İzmir’de feci kaza! Anne ile oğlu feci şekilde can verdi
MHRS erken randevu alma 2019 sistemi TC ile giriş
Yorumlar