HABER /  DÜNYA

Hollanda'da ayakkabıları ve köpeği ile camiye baskın yapan polise tepki

Anadolu Ajansı

Hollanda'da telefonla yapılan şikayet üzerine ayakkabıları ve köpeği ile camiye baskın yapan polis tepki çekti.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde Faslıların gittiği Esselam Camisi yönetimi, bir suça karışan zanlıyı  tehlike oluşturduğu gerekçesi ile yakalamak için ayakkabıları ve köpeği ile camiye baskın yapan polise tepki gösterdi.  

İsmini vermek istemeyen Esselam Camisi yöneticisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir durumda polisin cami yönetimini haberdar etmesinin daha uygun olacağını söyledi. 

Polisten detaylı açıklama beklediklerini belirten yönetici, 17 Eylül'de yaşanan olayın dün akşam sosyal medyada yayınlanan camiye baskın görüntülerinin üzerine kamuoyuna yansıdığını ifade etti. 

Yönetici, olayla ilgili en kısa zamanda basın bildirisi yayımlayacaklarını ve polisin de davet edileceği bilgilendirme toplantısı yapmak istediklerini kaydetti. 

Rotterdam Polis Sözcüsü Ronald Dekker, aldıkları tehlikeli bir suç ihbarı üzerine camiye baskın yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. 

Zanlının camiye girmeden kısa süre önce ağır bir suç işlediğini aktaran Dekker, "Bize telefon açıp şikayet eden kişi zanlının camiye girdiği bilgisini verdi. Zanlının tehlikeli olmasından dolayı etrafta bulunan kişilerin ve polisin de tehlikeye girmemesi için ihtar yerine böyle bir operasyon yapılması gerekiyordu. Zanlının nasıl tehlikeli biri olduğu görüntülerden belli çünkü aniden polise saldırmaya başladı" dedi. 

Dekker, camiye yapılan baskının prosedürlere uygun olduğunu ifade ederek zanlının hala gözaltında olduğu bilgisini paylaştı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Sırrı Süreyya Önder cezaevinden çıktı 'Konuşma melekem zayıfladı' dedi
Ekrem İmamoğlu tartışma yaratan Hamidiye suyuna boykot iddiasıyla ilgili ilk kez konuştu
Devlet Bahçeli'den flaş Kılıçdaroğlu tepkisi: Dokunulmazlığı kaldırılsın
Emine Erdoğan Twitter'dan paylaştığı kedi fotoğrafı ilgi çekti
Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun yardımsever öğrencileri ziyaret etti!
Damat Selçuk Bayraktar'la ilgili iddia! Kardeşi Haluk Bayraktar saydı döktü
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem kaç şiddetinde oldu?
MHRS hastane randevu alma telefonu kaç aramak paralı mı?
İşadamından korkunç tuzak! Eşini öldürmesi için kiralık katil tuttu
Av sezonu geldi! Hamsinin fiyatı dibi gördü
Ekim ayı engelli maaş ödemesi ne zaman yapılacak kaç para?
Yorumlar