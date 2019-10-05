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Abdurrahman Dilipak'ın CHP ve HDP iddiası konuşuluyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Ali Babacan ile 2 saatlik görüşmesini değerlendiren Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Millet İttifakı'nın dağılacağını CHP ve HDP'nin baş başa kalacağını yazdı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geçtiğimiz günlerde yeni parti kurma hazırlığı yapan Ali Babacan ile görüştü. Babacan'ın Balgat'taki çalışma ofisinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

İşte bu görüşme siyaset kulislerinde yankı buldu. Millet İttifakı'nın dağılacağı yorumları yapıldı. İYİ Parti'nin CHP'ye yönelik "HDP ile arana mesafe koy" çağrılarının ardından gelen bu görüşme tartışmaları daha da alevlendirdi.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, dikkat çeken bu ziyareti köşesinde değerlendirdi. Saadet Partisi'nin yeni rotasının belli olduğunu savunan Dilipak, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti de koparsa CHP içinde tartışmalara da sebep olur"

"CHP ile ittifakın sonu. CHP, HDP, İyi Parti baş başa kaldı. Bu durum İyi Parti için aslında hiç de iyi olmadı. İyi Parti bu ittifak içinde daha fazla kalamaz. Bahçeli bu durumu kendi lehine kullanacaktır. Zaten İyi Parti içinde bir süreden beri CHP ve daha çok da HDP konusunda ciddi bir sıkıntı vardı.

İyi Parti de ittifaktan koparsa, bu CHP içinde de ciddi tartışmalara sebep oluyor. Ulusalcı, Kemalist çevreler HDP ile ittifak konusundaki rahatsızlıklarını daha yüksek sesle dillendireceklerdir.

Bu durum yerel yönetimlerdeki kadrolaşma, belediye meclisleri ve ihalelerde ciddi tartışmalara sebep olacaktır. Eğer CHP de, HDP ile arasına mesafe koyarsa, bu HDP için ciddi bir krize vesile olacaktır. HDP’lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması ya da tutuklamalar konusunda HDP yalnız kalacaktır."

Abdurrahman Dilipak'ın yazısının tamamı

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