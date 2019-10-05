Aatif Chahechouhe: Fenerbahçe'yi yenmek herkese nasip olmaz

Antalyasporlu futbolcu Aatif Chahechouhe, "Burada bu baskıyı kaldırmak kolay değil. Çok iyi savunma yaptık. Fenerbahçe bugün her şeyi yaptı fakat gol atamadılar. Bu da bizim iyi savunma yaptığımızı gösteriyor.'' dedi.

Antalyasporlu futbolcu Aatif Chahechouhe, Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Aatif Chahechouhe "Burada bu baskıyı kaldırmak kolay değil. Çok iyi savunma yaptık. Fenerbahçe bugün her şeyi yaptı fakat gol atamadılar. Bu da bizim iyi savunma yaptığımızı gösteriyor. Burada Fenerbahçe'yi yenmek herkese nasip olmaz. Geçen hafta da çok zor bir maçı kazanmıştık. İnşallah böyle devam ederiz” dedi.

Antalyaspor'un bir diğer futbolcusu Ufuk Akyol ise "Gerçekten inanılmaz mutluyum, önemli bir galibiyet. Takım arkadaşlarımın hepsinin ayağına sağlık. Biz bunu idmanlarda bir hafta sürekli çalıştık ve bunu sahada sergilemeyi başardık" şeklinde konuştu.

Diego Angelo da “Çok mutluyuz. Bu hafta hoca Fenerbahçe'nin nasıl oynadığına dair her şeyi bize söyledi. Biraz defansif oynadık ama daha da gol atabilirdik. Fenerbahçe çok fazla orta yaptı ama net pozisyon bulamadılar. Bu galibiyeti Antalya şehrine ve taraftarlara hediye ediyoruz. Her hafta çok güzel çalışıyoruz, çok güzel bir aileyiz biz” ifadelerini kullandı