Mauricio Isla: Üretken değildik üzgünüm

Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla, Antalyaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada ''Çok ileri gittik, ataklar yaptık ama ortalarda ve sonuç çıkarmada üretken değildik. Sadece çok üzgünüm” dedi.

Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla, 1-0 kaybettikleri Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Isla "Yorgundan ziyade üzgünüm. Çok ileri gittik, ataklar yaptık ama ortalarda ve sonuç çıkarmada üretken değildik. Üzüldük tabii ki de. Bir şekilde bitirebilirdik ama bunu gerçekleştiremedik. Fiziksel olarak sıkıntım yok. Sadece çok üzgünüm” dedi.