Tepki çeken sünnet düğünündeki görüntülerde yer alan dansöz için şok karar!

Sosyal medyada geçtiğimiz hafta görüntüleri ortaya çıkan ve büyük tepki çeken sünnet düğünüyle ilgili soruşturma devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

Olaya ilişkin soruşturmayı yürüten savcılık, görüntülerdeki dansöz ve görüntülerde olmayan ancak o düğünde olduğu belirlenen diğer iki dansöz için ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla gözaltı kararı verdi.

Dansözlerin bulunması için polis harekete geçti. Soruşturma kapsamında dün de çoğunun annesi, babası ve amcası hakkında gözaltı kararı verilmişti. Anne ve amca geceyi gözaltında geçirdi.

Baba F.K’nın ise İzmir dışında, bir seyahatte olduğu belirlendi. Tahkikât Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.