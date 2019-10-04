Sünnet düğününde etek kaldırıp 'popo sallama' dansı sonrası skandal savunma

''Herkesi diskoya mı götürseydik'': Sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K, annesi T.K ve amcası H.K ifade için karakola götürüldü. 7 yaşındaki çocuğun amcası ifade vermeden önce basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Herkesi diskoya mı götürseydik. İki dansöz geldi oynadı diye başımız belaya girdi. Görüntüleri biri internete atmış.''