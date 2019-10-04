Sünnet düğününde etek kaldırıp 'popo sallama' dansı sonrası skandal savunma
İZMİR’in Menderes ilçesine bağlı bir köyde gerçekleştirildiği öğrenilen sünnet düğününde dansözün poposunu sallayıp eteğini kaldırdığı görüntüleri sosyal medyada viral olmuştu. Sünnet olan çocuğun amcasının verdiği ifade ağızları açıkta bıraktı.
İzmir’in Menderes ilçesine bağlı bir köyde gerçekleştirilen sünnet düğününde dansözün cüretkar dansı sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
Sosyal medyada hızla yayılan ve genç bir kadının twerk yaparken eteğini kaldırıp iç çamaşırıyla dans etmesi şok etmişti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde sünnet düğününe gelen misafirlerin utanarak genç kadını izlerken, müzisyenin dansçı kadın için alkış istemesi dikkat çekmişti.
Anne daha fazla dayanamadı: Öte yandan dakikalarca süren dansın sonunda, sünnet çocuğunun annesi daha fazla dayanamayarak alandan ayrıldığı görülüyor.
''Herkesi diskoya mı götürseydik'': Sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K, annesi T.K ve amcası H.K ifade için karakola götürüldü. 7 yaşındaki çocuğun amcası ifade vermeden önce basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Herkesi diskoya mı götürseydik. İki dansöz geldi oynadı diye başımız belaya girdi. Görüntüleri biri internete atmış.''