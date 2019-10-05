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Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı

Irak'ın kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde hava destekli operasyonlar düzenlendi.

17 terörist daha etkisiz hale getirildi
Operasyonlarda, bölücü terör örgütü PKK mensubu 17 terörist daha etkisiz hale getirildi. Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 51 oldu.

Tunceli'de 2 terörist öldürüldü
Öte yandan İçişleri Bakanlığından, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca düzenlenen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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