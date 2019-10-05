HABER /  DÜNYA

Dışişleri Bakanlığı'ndan önemli Irak açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta devam eden ve yüzlerce ölü binlerce yaralının olduğu protestolarla ilgili "Irak Hükümeti'nin halkın beklentilerinin karşılanmasını teminen gereken adımları atacağına inanıyoruz" açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere ilişkin açıklama geldi.

"Üzüntü duyuyoruz"

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şöyle denildi: Irak’ın Bağdat ve bazı güney vilayetlerinde 1 Ekim 2019 tarihinden buyana süren protesto eylemleri sırasında çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmesinden derin üzüntü duyuyoruz.

"Türkiye Irak'ın istikrarına önem atfetmektedir"

Gösteriler sırasında sivil halktan ve güvenlik görevlilerinden hayatını kaybeden tüm Iraklı kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye Irak'ın istikrarına önem atfetmektedir. Irak halkının huzur ve refah içinde bir yaşam sürmesi samimi temennimizdir. Irak Hükümetinin halkın meşru beklentilerinin karşılanmasını teminen gereken adımları atacağına inanıyoruz.

Gösterilerde daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmaması için herkese itidal ve sağduyu çağrısında bulunuyoruz.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ermeni model Armine Harutyunyan Gucci'nin yeni yüzü! Bu kız çirkin diyorlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Irak kan gölü! Bilanço çok ağır: 100 ölü binlerce yaralı
Kadıköy 342 gün sonra yıkıldı! Ersun Yanal'a ilk şok
Rıdvan Dilmen'den sert tepki: Sana ne Kemal hoca versene penaltıyı
Emre Belözoğlu hakkında takipsizlik kararı
Abdurrahman Dilipak'ın CHP ve HDP iddiası konuşuluyor
A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ve Fransa maçları aday kadrosu belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Öz kızı Eylül Miray bebeğe çamaşır sulu işkence davasında annenin şoke eden savunması
Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den Yavuz sondaj gemisi açıklaması
Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
9 yaşındaki Suriyeli çocuk mezarlık kapısına asılı halde bulundu
Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı
MHRS randevu alma ekranı nasıl çalışır TC ile abone girişi
Yorumlar