Dışişleri Bakanlığı'ndan önemli Irak açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta devam eden ve yüzlerce ölü binlerce yaralının olduğu protestolarla ilgili "Irak Hükümeti'nin halkın beklentilerinin karşılanmasını teminen gereken adımları atacağına inanıyoruz" açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere ilişkin açıklama geldi.

"Üzüntü duyuyoruz"

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şöyle denildi: Irak’ın Bağdat ve bazı güney vilayetlerinde 1 Ekim 2019 tarihinden buyana süren protesto eylemleri sırasında çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmesinden derin üzüntü duyuyoruz.

"Türkiye Irak'ın istikrarına önem atfetmektedir"

Gösteriler sırasında sivil halktan ve güvenlik görevlilerinden hayatını kaybeden tüm Iraklı kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye Irak'ın istikrarına önem atfetmektedir. Irak halkının huzur ve refah içinde bir yaşam sürmesi samimi temennimizdir. Irak Hükümetinin halkın meşru beklentilerinin karşılanmasını teminen gereken adımları atacağına inanıyoruz.