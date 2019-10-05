Alex de Souza'nın belgeseli stadyumda yayınlanacak

Alex Camera 10' belgeseli 11 Ekim günü sinemada, 12 Ekim günü ise Coritiba'nın maçlarını oynadığı Couto Pereira Stadyumu'nda gösterilecek.

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza'nın kariyerini anlatan 'Alex Camera 10' belgeseli stadyumda yayınlanacak. Belgeselde Alex de Souza’nın Fenerbahçe, Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro ve Brezilya Milli Takımı formasıyla parladığı anlar yer alacak.



Stadyumu'nda gösterilecek

Alex Camera 10' belgeseli 11 Ekim günü sinemada, 12 Ekim günü ise Coritiba'nın maçlarını oynadığı Couto Pereira Stadyumu'nda gösterilecek. Ayrıca Alex Camera 10 adlı film, Coritiba’nın doğum günü arefesinde yayınlanacak.

İlk 500 taraftara kıyak

Film için bilet alan ilk 500 taraftar, ertesi gün oynanacak olan Coritiba – Criciuma maçına bilet kazanacak. 93 dakika süren belgeseli koca bir stadyum hep beraber izleyecek olan Coritiba taraftarı için bu deneyim bir ilk olacak.



"Bu film tarihe geçecek"

Filmin yönetmeni Adriano Rattmann: "Sinemayı tam olarak hikayenin olduğu yere, stadyuma götürmeyi seçtik. Bu film tarihe geçecek." dedi.