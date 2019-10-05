Enflasyon tek hanelere düşmesi tartışma yaratmıştı! İşte enflasyonu düşüren 4 etken
EENFLASYONUN eylülde 9,26’ya inmesinin ardından bir karalama kampanyası başlatıldı. Eylül 2018’de yaşanan aylık yüzde 6,3’lük artışın yıllık enflasyon diliminden çıkmasıyla oluşan baz etkisini görmezden gelen çevreler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’i hedef aldı.
Sosyal medya üzerinden yürütülen algı operasyonuna cevap Merkez Bankası’ndan geldi. Dün açıklanan Merkez Bankası Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda tüketici enflasyonunun 26 ay sonra tek haneye inmesine ilişkin dört önemli noktaya dikkat çekildi.
Tüketici enflasyonunu uzunca bir aradan sonra Eylül’de tek haneye inmesi muhalif kesimleri çıldırttı. Ekim 2018’de yüzde 25’i aşan enflasyonun kademeli olarak düşerek Ağustos’ta yüzde 15’e Eylül ayında ise yüzde 9,26’ye inmesine karşı bir karalama kampanyası başlattı. Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 0,99 arttı.
Ancak Eylül 2018’deki yüzde 6,3’lük artış on iki aylık ortalamadan çıktığı için yıllık enflasyon 5,75 puan azalarak yüzde 9,26'ya geriledi. Eylül 2018’de yaşanan aylık yüzde 6,3’lük artışın yıllık enflasyon diliminden çıkmasıyla oluşan baz etkisini görmezden gelen çevrelerin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’i hedef alması dikkat çekti.
DÜŞÜŞTE TEMEL MAL VE GIDA ETKİLİ OLDU
Sosyal medya üzerinden yürütülen algı operasyonuna cevap Merkez Bankası’ndan geldi. Dün açıklanan Merkez Bankası Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda tüketici enflasyonunun 26 ay sonra tek haneye inmesine ilişkin dört önemli noktaya dikkat çekildi. Eylülde yıllık enflasyonun bir önceki yıldaki yüksek baz etkisine bağlı olarak alt grupların tamamında önemli bir düşüş kaydettiğine dikkat çekilen raporda; bu düşüşte özellikle temel mal ve gıda alt kalemlerinin öne çıktığının altı çizildi.