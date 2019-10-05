Enflasyon tek hanelere düşmesi tartışma yaratmıştı! İşte enflasyonu düşüren 4 etken

DÜŞÜŞTE TEMEL MAL VE GIDA ETKİLİ OLDU

Sosyal medya üzerinden yürütülen algı operasyonuna cevap Merkez Bankası’ndan geldi. Dün açıklanan Merkez Bankası Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda tüketici enflasyonunun 26 ay sonra tek haneye inmesine ilişkin dört önemli noktaya dikkat çekildi. Eylülde yıllık enflasyonun bir önceki yıldaki yüksek baz etkisine bağlı olarak alt grupların tamamında önemli bir düşüş kaydettiğine dikkat çekilen raporda; bu düşüşte özellikle temel mal ve gıda alt kalemlerinin öne çıktığının altı çizildi.