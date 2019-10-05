Otomobil kampanyası Renault ve Dacia modellerinde ekim ayında sıfır faiz fırsatı

Ekim ayında Renualt hafif ticari modellerinde Dacia ise ECO-G serisinin tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari modelinde geçerli olmak üzere sıfır faiz kampanyası başlattı

Renault, ekimde Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megan Sedan modellerini yüzde 0,69 faiz oranıyla satışa sunarken, hafif ticari modellerinde sıfır faiz uyguluyor.

Renault'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya dahilinde Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan, anlaşmalı kamu bankalarının sunduğu 50 bin TL kredi 36 ay vade için yüzde 0,69 faizle müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Öte yandan Renault'un hafif ticari modellerinde 50 bin TL kredi ve 12 ay vade için sıfır faiz fırsatı ve 3 bin TL takas indirimi yer alıyor. Maksimum 100 bin TL kredi kullanacak Kangoo, Trafic ve Master müşterilerine ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1,36 faiz oranı bulunuyor.

Ekimde hurda teşvikiyle Clio HB 72 bin 900 TL'den, Megane Sedan ise 99 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerle buluşuyor. Kampanya kapsamında Renault Kasko'da anında bin TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim imkanı da mevcut.

Dacia'da sıfır faiz fırsatı

Dacia'nın açıklamasına göre, şirket, ekim ayı boyunca sürecek ECO-G serisinin tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari modelinde geçerli sıfır faiz kampanyası başlattı.

Kampanya dahilinde Dacia'nın yüksek tasarruflu, fabrika çıkışlı LPG teknolojisine sahip ECO-G serisi tüm modellerinde, vade ve tutara göre değişiklik gösteren, sıfırdan başlayan faiz fırsatı yer alıyor. Hafif ticari Dokker modelinde ise 50 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz seçeneği ayrıca 3 bin TL takas indirimi bulunuyor. Maksimum 100 bin TL kredi kullanacak hafif ticari araç müşterileri için ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1,36 faiz oranı bulunuyor.

Ekimde hurda teşvikli Sandero ECO-G 80 bin 900 TL'den, Lodgy ECO-G ve Logan ECO-G 89 bin 900 TL'den, Duster ECO-G ise 91 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Kampanya kapsamında, Dacia Kasko'da anında bin TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim yer alıyor.