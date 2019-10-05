Nereden nereye! Cenk Tosun'un fiyatı yarı yarıya düştü

Beşiktaş’tan Everton’a 22 milyon Euro’ya transfer olan Cenk Tosun'un fiyatı 11 milyon Euro.

Beşiktaş'ta lig ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla 2018'in Ocak ayında 22 milyon Euro'ya Everton'a transfer olan Cenk Tosun, İngiliz ekibinde beklenen performansı bir türlü gösteremedi.

Bonservis rakamı 11 milyon Euro

İstediği süreyi bulamayan 28 yaşındaki futbolcu, Ada ekibinin satış listesine koyuldu. İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre; Cenk Tosun için belirlenen bonservis rakamı 11 milyon Euro...

Katar ekibini istemedi

Geçtiğimiz hafta Everton'a Cenk Tosun için transfer teklifinde bulunan Katar ekibi Al Gharafa, milli oyuncuyu transfere ikna edememişti.

Sadece 2 maçta oynadı

Özellikle bu yaz döneminde Moise Kean ve Dominic Calvert-Lewin'in kadroya katılması sonrası forma şansı iyice zora giren Cenk, bu sezon sadece 2 maçta sahada yer alabildi.