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Selim Soydan'ın penaltı isyanı! Tribünde çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski, TFF'nin yeni yöneticisi Selim Soydan, Yaşar Kemal Uğurlu'nun sarı-lacivertli takıma penaltı vermemesine el kol hareketleriyle tepki gösterdi.

Fenerbahçe, 31. dakikada sağdan Isla'nın ortaladığı topa Diego'nun ceza sahasında elle temasına penaltı bekledi. Fenerbahçe'nin locasında ve protokolde yer alan yöneticiler, pozisyonu izlerken hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya büyük tepki gösterdi.

F.Bahçe'nin efsane futbolcuları arasında yer alan, ayrıca yöneticilik de yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan, eliyle etrafındakilere, bir şeyler anlattı. Karşılaşmayı izleyenler arasında TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ve Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de vardı.

VAR 'devam' dedi Emre isyan etti
Karşılaşmanın 31. dakikasında yaşanan penaltı tartışmasında sarı-lacivertli oyuncular hakemlere tepki gösterdi. Pozisyon için VAR'dan da beklenen sonuç gelmeyince Emre Belözoğlu dördüncü hakemin yanına gidip isyanını dile getirdi. Sarı kart gören ve 66'da oyundan çıkan 39 yaşındaki emektar kaptanın ayağının bandaja alındığı görüldü.

31. dakikada hakemin devam kararı verdiği penaltı pozisyonu, protokoldeki ekrandan da izlendi. Tepkiler bir anda yükseldi. TFF yöneticisi Selim Soydan, eliyle pozisyonu göstererek, kararın yanlışlığına vurgu yaptı.

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