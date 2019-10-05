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Amerika'da Enes Kanter'e Cuma namazı sonrası tepki: Babanın camisine gitseydin

ABD'nin Boston kentinde camiye cuma namazı için giden FETÖ'cü Enes Kanter'e tepki gösterdiler. "Babanın camisine gitseydin" diyen bir Türk vatandaşı "Hainlik yüzüne yansımış" ifadelerini kullandı.

Enes Kanter'e sinirlenen bir Türk vatandaşı, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Kanter'e sert çıkışan kişi, "Babanın camisine gitseydin, hainlik yüzüne yansımış, hain olmadan da yaşanabiliyor burada. Selam ver belki baban görür, vatansız" diyerek sert sözler kullandı.

 'Babam' demişti

FETÖ elebaşına "babam" diyerek soyadını "Gülen" yapan Enes Kanter paylaşımlarına da devam ediyor. Kanter son olarak FETÖ elebaşı Gülen ile olan fotoğrafını "Bir derdim var, bin dermana değişmem." notuyla paylaşmıştı.

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