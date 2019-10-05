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Kılıçdaroğlu konuşmasını kendisine iletilen notla yarıda kesti

Anıl Tuna aniltuna0@gmail.com

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine iletilen notla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşma yaptığını öğrenince, kendi konuşmasını "Saat 14'ten sonra devam edeceğim" diyerek yarıda kesti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Abant'ta düzenlenen CHP 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyordu.

Konuşmasını yarıda kesti

Kılıçdaroğlu, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kızılcahamam'da partililere hitap ettiğinin kendisine iletilmesi üzerine konuşmasını yarıda kesti.

"Saat 14.00'ten sonra..."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in getirdiği bilgi notunu okuduktan bir süre sonra konuşmasına ara veren Kılıçdaroğlu, "Saat 14.00'ten sonra gündemdeki diğer konuları sizlerle paylaşacağım. Şimdilik gündemdeki diğer maddelere geçeceğiz. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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