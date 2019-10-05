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Beşiktaş çıkış arıyor

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile evinde karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Bu sezon ligde henüz istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlı takım, 6 maçta sadece bir kez kazanabildi. Rakipleriyle 2 kez berabere kalan ve 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 5 puanla 16. sırada bulunuyor.

Lige iyi başlangıç yapan Alanyaspor ise 6 maçta yenilgi yaşamadı. 4 kez kazanan ve 2 beraberlik alan Alanyaspor, 14 puanla zirvede yer alıyor.

Beşiktaş, rakibini mağlup ederek ilk 6 maçtaki kötü performansını unutturmaya çalışacak.

N'Koudou ile Diaby iyileşti 
UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere'nin Wolverhampton takımıyla yapılan maçta görev alamayan Georges-Kevin N'Koudou ile Abdoulay Diaby, yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.

Diaby mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle, N'Koudou ise migren ağrısı dolayısıyla Wolverhampton maçında görev alamamıştı. 

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Avrupa maçında riske etmediği Burak Yılmaz ile Victor Ruiz de yarınki karşılaşmada oynayabilecek.

Güven Yalçın şüpheli
Siyah-beyazlı takımın Wolverhampton ile yaptığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan ancak 27. dakikada sakatlanan Güven Yalçın'ın, Alanyaspor karşılaşmasında oynaması beklenmiyor.

Güven'in son durumu bu akşamki idmanda belli olacak.

Elneny yine cezalı 
Beşiktaş'ta Muhammed Elneny, cezası nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı takımın Gaziantep Futbol Kulübü ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Elneny, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor müsabakalarında oynayamamıştı. Elneny, Alanyaspor maçıyla cezasını tamamlayacak. 

Alanyaspor'a karşı üstün
Siyah-beyazlı ekip, ligde Alanyaspor ile 7. kez karşı karşıya gelecek.

Rakibini 5 maçta mağlup eden Beşiktaş, bir karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı.

Alanyaspor'a 13 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 4 gol gördü.

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