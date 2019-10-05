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Tunceli'de MİT ve jandarmadan ortak operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ Pülümür kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Pülümür kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam edilmektedir" dedi.

Etkisiz hale getirilen teröristler kırmızı ve gri listede

Tunceli'nin Pülümür ilçesi ile Bingöl sınırında dün gece düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin İçişleri Bakanlığı tarafından 4 milyon TL ödülle kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Erzurum eyalet komutanı olan aynı zamanda HPG'nin sözde askeri konsey üyesi 'Çiçek' kod adlı Ayten Ene ile 300 bin TL ödüllü gri listede aranan 'Dilgej' kod adlı Mehdi Kaplan oldukları belirlendi. 

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Siirt nüfusuna kayıtlı terörist Ayten Ene'nin (42) PKK'nın Türkiye'deki önemli isimleri arasında yer aldığı ve 22 yıl önce terör örgütüne katıldığı bildirildi.  

Bakanlıktan açıklama

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin 4 milyon TL, diğerinin de 300 bin TL ödülle arananlar listesinde yer aldığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Pülümür kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda 4 milyon TL ödülle Kırmızı Liste'de yer alan sözde Dersim saha sorumlusu 'Çiçek Kurtalan' kod adlı Ayten Ene olduğu, diğer teröristin ise 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Dilgeş' kod adlı Mehdi Kaplan olduğu tespit edilmiştir."

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