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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anlaşıldı' paylaşımı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakan yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun oğlu ile çektirdiği fotoğrafı İnstagram hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Hotel'de düzenlenen AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı açılış konuşması ardından salondan çıkarken partililerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, Hakan Çavuşoğlu'nun oğlu Hasan Berk ile çektirdiği fotoğrafı "Anlaşıldı" notuyla İnstagram hesabından paylaştı.

Kızılcahamam kampı

Kızılcahamam’da düzenlenen iki günlük kampa, AK Parti MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyeleri, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri, Kurucular Kurulu üyeleri, milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları ile bakanlar ve her bakanlıktan bir bakan yardımcısı katılıyor. Kampta AK Parti yerel seçim sonuçları ve genel politikaları değerlendiriliyor.

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