Terörle gündeme gelen Tunceli şimdi huzur şehri oldu
Birkaç yıl öncesine kadar terör olayları ile gündeme gelen Tunceli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun destekleriyle, güvenlik güçlerinin teröristle mücadelede başarılı operasyonları ile huzur şehri oldu.
Tunceli ve ülkemiz için büyük önem taşıyan Munzur Nehri, artık Su Sporları
Merkezi haline geldi. Munzur Nehri'nin 36 km’lik kısmı, Dünya Rafting Federasyonu tarafından Uluslararası Rafting Parkuru ilan edildi. 2018 yılı içerisinde Tunceli’de ilk kez Türkiye Rafting Şampiyonası,Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası, Türkiye Yamaç Paraşütü ve Akrobasi Şampiyonası düzenlendi.
Yine 8/13 Haziran 2019 tarihlerinde Türkiye'de ilk kez Munzur Nehri'nde Dünya Rafting Şampiyonası düzenlendi.Tunceli;Brezilya’dan Fransa’ya,Şili’den İtalya’ya,Çin’den Hindistan’a,Kosta Riko’dan Rusya’ya kadar 20 ülkeden 800 sporcu ve teknik heyetin katıldığı ve binlerce seyircinin izlediği şampiyonaya ev sahipliği yaptı.
2017 yılında başlatılan istihdam seferberliği ile Tunceli’de çok sayıda fabrika açılmış, vatandaşlarımıza iş ve aş imkanı sağlanmıştır. Açtığımız üç tekstil fabrikamızın birinden Almanya, Rusya, Polonya, İngiltere, Ukrayna, Fransa, İspanya ve Romanya’ya ihracat yapılmaktadır. 2017 yılında Tunceli’de çalışan kişi sayısı 8.0682 iken 2018 yılında bu sayı 11.438 ‘e yükselmiştir. Tüm bu çalışmalar sonrasında İlimiz ülke genelinde istihdamda iki yıl öncesine kadar son sıralarda iken şu anda genel istihdamda dördüncü ,kadın ve engelli istihdamında ise birinci sıraya yükselmiştir.
Huzur şehri haline gelen Tunceli’de 2016 yılında nüfus 82.193 iken 2017 yılında 305 kişi artarak 82.498, 2018 yılında ise 5700 artarak 88.198 kişi olmuştur. Yani sağlanan huzur ortamı ile Tunceli’ye geri dönüşler başlamıştır. Öte yandan 'Huzur Şehri' Tunceli’ye gelen turist sayısı 2017 yılında 82.863 kişi iken 2018 yılında100.818 kişi, 2019 yılında ise (1 Ocak-30 Eylül Arası) 128.805 kişi olmuştur.