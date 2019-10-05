Terörle gündeme gelen Tunceli şimdi huzur şehri oldu

2017 yılında başlatılan istihdam seferberliği ile Tunceli’de çok sayıda fabrika açılmış, vatandaşlarımıza iş ve aş imkanı sağlanmıştır. Açtığımız üç tekstil fabrikamızın birinden Almanya, Rusya, Polonya, İngiltere, Ukrayna, Fransa, İspanya ve Romanya’ya ihracat yapılmaktadır. 2017 yılında Tunceli’de çalışan kişi sayısı 8.0682 iken 2018 yılında bu sayı 11.438 ‘e yükselmiştir. Tüm bu çalışmalar sonrasında İlimiz ülke genelinde istihdamda iki yıl öncesine kadar son sıralarda iken şu anda genel istihdamda dördüncü ,kadın ve engelli istihdamında ise birinci sıraya yükselmiştir.