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Çanakkale Belediye Başkanı sözünü tuttu! Alkışlanacak hareket

ÇANAKKALE Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, tasarruf tedbirleri kapsamında, belediyeye gidip gelirken yürüyeceğini ya da toplu taşıma kullanacağını açıklamıştı. Başkan Gökhan, sözünü tuttu ve belediyeye halk otobüsüyle gitti.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, dünkü belediye meclisi olağan toplantısında konuşmuş ve belediyede aldıkları tasarruf kararları paylaşmıştı.

Verdiği sözü tuttu

Başkan Ülgür Gökhan, verdiği sözü tutarak belediyeye giderken toplu taşıma aracını kullandı.

Vatandaşlarla uzun süre sohbet etti

Otobüsteki vatandaşlar karşılarında Başkan Gökhan'ı görünce şaşkınlık yaşarken, Başkan Gökhan vatandaşlarla uzun süre sohbet etti. Vatandaşlar Gökhan'ın bu davranışını takdirle karşıladı.

Öte yandan Gökhan'ın otobüste personel kartını kullandığı öğrenildi.

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