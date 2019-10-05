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Erdoğan talimatı verdi! Silahlar ateşleme pozisyonu aldı

Fırat'ın doğusu ile ilgili kritik açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gereken talimatları verdik. Belki bugün belki yarın denecek kadar yakın" diye konuştu. Açıklama sonrası silahlar ateşleme pozisyonuna geçti.

Partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen toplantısında Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyonla ilgili dikkat çeken açıklamalar yapan Erdoğan "Artık söz bitti. Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik." diye konuştu.

Ateşleme için emir bekleniyor

Erdoğan'ın açıklamasından saatler sonra ise ajansların servis ettiği fotoğraflarda namluların Suriye'ye döndüğü ve ateşleme için emrin beklendiği görüldü.

Operasyon için talimat bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'nin doğusuna olası operasyon için tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmetçik, elleri tetikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan operasyon için gelecek haberi bekliyor.

Erdoğan'ın açıklaması

Sürekli yüzümüze gülen, diplomatik söz oyunlarıyla oyalayanlara diyoruz ki artık söz bitti. Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekatı yürüteceğiz. Fırat'ın doğusuyla ilgili muhataplarımıza her türlü ikazı yaptık. Yeteri kadar da sabırla davrandık. Kara devriyesiymiş, hava devriyesiymiş bütün bunların hikaye olduğunu görüyoruz.

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