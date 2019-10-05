Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı

Fenerbahçe yönetimi, 24 yaşındaki futbolcu Ozan Tufan'a sezon bitmeden 4 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunacak.

Fenerbahçe yönetimi, bu sezonki performansıyla hem 11'in değişmezi olan hem de Milli Takım'da forma bulmaya başlayan Ozan Tufan'la ilgili kararını verdi.



4 yıllık yeni mukavale

Sabah'ta yer alan habere göre; yönetim, 24 yaşındaki futbolcuya sezon bitmeden 4 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunacak. Ozan Tufan ile ocak ayına kadar yeni mukavele yapılacağı öğrenildi.

Ocak'ta serbest kalacak

Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmaması halinde ocak ayında istediği takıma imza atabilecek, haziran ayında ise bedelsiz olarak transfer olabilecek olan Ozan, sarı-lacivertli takımda kalmaya sıcak bakıyor. Ozan'ın bu sezonki gelişimi ve Yanal ile olan uyumu nedeniyle Fenerbahçe'de devam etmeyi planladığı kaydedildi.

Isla ve Dirar'ın geleceği belirsiz

Fenerbahçe'de mukavelesi bitecek olan Isla ve Dirar ile ilgili de önümüzdeki günlerde yeni kararlar alınabilir.