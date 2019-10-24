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2021 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, Çin'de düzenlenecek

Anadolu Ajansı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 24 takımın katılacağı 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın Çin'de oynanmasını kararlaştırdı.

Çin'in Şanghay kentinde toplanan FIFA Konseyi'nin, 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın Çin'de oynanmasına oy birliğiyle karar verdiği açıklandı.

Turnuvanın, haziran-temmuz aylarında gerçekleştirileceği belirtildi.

İlk defa 24 takımın katılacağı turnuvada, üçer takımlı 8 grubun olacağı, birincilerin çeyrek finale kalacağı duyuruldu.

Turnuvaya katılımın nasıl olacağı ise FIFA ve bölge konfederasyonları arasındaki müzakereler sonucu belirlenecek.

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