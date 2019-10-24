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KYK burs sonuçları açıklanıyor 2019 burs sonuç bilgisi

Eğitim hayatı boyunca devlet desteği almak isteyen öğrenciler KYK burs ve kredi başvurusu işlemlerini tamamladı. Şimdi gözler KYK burs sonuçlarının açıklanmasında. KYK burs sonuçlarının bu sene kasım ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor. Peki KYK burs ödemesi kaç para olacak?

KYK burs ve kredi başvuru işlemleri sona erdi, öğrenciler başvurularını yaptı. Eğitim hayatları boyunca devlet desteği almak isteyen öğrenciler şimdi KYK burs sonuçlarının açıklananacağı güne kilitlendi. KYK burs sonuçlarının kasım ayının ikinci haftası içinde açıklanması bekleniyor. KYK resmi sitesinden henüz bir açıklama yok, bilgiler haberimizde olacak. 

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak: KYK burs ve kredi sonuçları hakkında bir açıklama gerçekleşmedi. Ancak geçmiş dönemlerin tarihleri açıklanma tarihi hakkında ipucu veriyor. Geçtiğimiz yıl başvuru 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Tarih aralıklarına bakıldığında sonuçların Kasım ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

2018/2019 KYKkredi ve burs miktarı ne kadar:  2018/2019 öğretim yıllarında lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira kredi ve burs veriliyordu.

KYK bursundan kimler yararlanabilir:

• Ön lisans öğrencileri,
• Lisans öğrencileri,
• Açık Öğretim öğrencileri,(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)
• İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)
• Yüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
• Vakıf Üniversitesi öğrencileri,
• LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100'e giren öğrenciler,(öncelikli olarak),
• Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler,
• Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler,
• İkinci öğretim de okuyan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.

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