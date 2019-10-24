Beşiktaş'ta Ocak’ta ilk yolcu Loris Karius

Beşiktaş Yönetimi, Alman kaleci Loris Karius'u göndermenin planlarını yaparken Fabri ile anlaşmak için Fulham'la masaya oturacak.

Sezona kabus gibi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta futbolun başıan geçen Erdal Torunoğlulları'nın, Loris Karius'u göndermeyi kafasına koyduğu ortaya çıktı.

Sözleşmesi feshedilirse Fabri gelecek

Geçen sezon ve bu sezonki performansından memnun kalınmayan Alman futbolcu için Liverpool'la görüşme gerçekleştirilecek. Eğer Karius'un kiralık sözleşmesi feshedilirse Fabri ile anlaşmak için Fulham'la masaya oturulacak.