Putin'in önünde neden dosya yoktu? Selvi görüşmenin detaylarını yazdı

Fırat'ın doğusuyla ilgili Türkiye ve Rusya, Soçi'de 10 maddelik mutabakat üzerinde anlaştı. Görüşme öncesi yansıyan fotoğraflarda Rus tarafının önünde dosya olmaması dikkat çekti. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bu detayla ilgili kulis bilgiler aktardı.

Abdulkadir Selvi, Rusya'nın toplantıya bir metinle gelmediğini, müzakerelerin Türkiye’ye ait olan taslak metin üzerinden gerçekleştirildiğini aktardı.

Selvi, "Rusya, Türkiye ve ABD’den oluşan ‘troyka’nın belirleyici olma fırsatını elimizden kaçırmamalıyız." değerlendirmesi yaptı.

"Soçi’deki görüşmelerde ne yaşandı? Bundan sonra ne olacak?" başlığıyla yayınlanan yazısında Abdulkadir Selvi, saatler süren görüşmelerin detaylarını bugünkü köşesinde yazdı.

Putin “Müsaade etmeyiz” dedi

Selvi, Erdoğan'ın ABD çekildikten sonra, YPG'nin Suriye üniformasıyla yeniden sahada varlık gösterme tehlikesini gündeme getirdiğini Putin'in de buna “Müsaade etmeyiz” dediğini aktardı.

Türk tarafının 'Bir metin oluşturalım, onun üstünden gidelim' önerisi kabul edildi. Türkiye’nin hazırladığı taslak metin olgunlaştırıldı.

"Belirleyici olma fırsatını kaçırmamamız gerekiyor"

"Önemli bir askeri ve diplomatik başarı elde edildi" diyen Selvi, şöyle devam etti: Suriye’deki gelişmeleri hamaset ya da nefret kalıplarının dışına çıkarıp rasyonel bir zeminde yönetmemiz gerekiyor. Çünkü normal bir dönemden geçilmiyor. Suriye’de bir dönem kapanıyor, yeni bir süreç başlıyor. İç savaş dönemi kapanıyor, siyasi çözüm süreci başlıyor.

Suriye’nin yeniden inşa sürecinde Rusya, Türkiye ve ABD’den oluşan ‘troyka’nın belirleyici olma fırsatını elimizden kaçırmamamız gerekiyor.

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