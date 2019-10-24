Meteoroloji'den uyarı az önce yapıldı! 10 ili birden sağanak vuracak
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Osmanye'nin güney kesimleri ile Samsun'un doğu ilçelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı sağanak yağışların etkisi altında. Diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu hava hakim olacak.
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Yer yer pus ve sis olacak
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu le Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
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Hava sıcaklığı
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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Rüzgar
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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